Самолет столкнулся с птицами на рейсе Алматы — Уральск
Пассажирам задержанного рейса предоставили горячие напитки и питание.
Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Уральск, столкнулся с птицами, из-за чего был вынужден задержаться в аэропорту Уральска, передаёт BAQ.KZ.
Об этом проинформировала пресс-служба перевозчика.
24 января во время выполнения рейса FS7167 по маршруту Алматы — Уральск воздушное судно столкнулось с птицами. После посадки в аэропорту Уральска для проведения диагностики и замены отдельных деталей из Астаны были направлены инженерно-технические специалисты. По завершении всех проверок самолет был допущен к эксплуатации и 25 января в 01:17 вылетел по маршруту Уральск — Алматы.
Пассажирам задержанного рейса предоставили горячие напитки и питание, а также, по запросу, 33 человека были размещены в гостинице.
В авиакомпании отметили, что столкновения с птицами относятся к внешним факторам, не зависящим от перевозчика. Все действия выполнялись в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности и технической эксплуатации.
