Легкомоторный самолет упал на шоссе в Италии, погибли два человека
На борту находились мужчина 75 лет и женщина 60 лет.
Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
125Фото: Il Messaggero
В итальянском городе Аццано-Мелла, провинция Брешиа, Ломбардия, на проезжую часть рухнул небольшой самолёт, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что воздушное судно потеряв высоту, упало на одну из полос автомагистрали и загорелось.
На борту находились мужчина 75 лет и женщина 60 лет. Оба погибли на месте.
На место происшествия прибыли пожарные расчёты и спасатели. Причины падения устанавливаются, начато расследование.
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