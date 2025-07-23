В итальянском городе Аццано-Мелла, провинция Брешиа, Ломбардия, на проезжую часть рухнул небольшой самолёт, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что воздушное судно потеряв высоту, упало на одну из полос автомагистрали и загорелось.

На борту находились мужчина 75 лет и женщина 60 лет. Оба погибли на месте.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты и спасатели. Причины падения устанавливаются, начато расследование.