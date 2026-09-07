Самолет врезался в автомобили в аэропорту Майами

Грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами и столкнулся с автомобилями. После аварии начался сильный пожар. По данным экстренных служб, в результате происшествия есть множество пострадавших, однако их точное число пока не уточняется.

На месте работают около 60 сотрудников пожарной службы. Авария произошла около 14:00 по местному времени. Самолет выполнял рейс Prime Air 7598 и прибыл из международного аэропорта имени Луиса Муньоса Марина в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). В аэропорту сообщили, что самолет выкатился за пределы диагональной взлетно-посадочной полосы и оказался в северо-западной части аэропорта.

Воздушное судно находится в нерабочем состоянии. Самолет принадлежит Prime Air — проекту Amazon. После происшествия полеты в аэропорту были приостановлены.