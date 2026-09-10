Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при вылете из Молдовы в Норвегию. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в эфире телерадиокомпании NRK.

Его самолет едва не столкнулся с дроном, когда должен был взлететь из Молдовы. Это реальность, в которой он находится, — сказал Стёре.

При этом он не уточнил, откуда получил эту информацию. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Deutsche Welle, что в тот момент, когда самолет Зеленского ожидал вылета из Кишинева, в воздушное пространство Молдовы вошел российский реактивный беспилотник.

Владимир Зеленский прибыл в Осло из Молдовы вечером 8 сентября для участия в похоронах короля Харальда V. В ночь на 9 сентября власти Одесской области сообщили об атаке российских беспилотников на международный автомобильный пункт пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой.