Самолёт казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Алматы в Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Информацию подтвердили в пресс-службе национального перевозчика.

Как сообщили в авиакомпании, инцидент произошёл 18 декабря с рейсом KC931 по маршруту Алматы – Бангкок. Воздушное судно с 138 пассажирами на борту вылетело из Алматы в 01:00 и приземлилось в Дели в 05:51. Посадка прошла в штатном режиме.

В Air Astana уточнили, что всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, также решается вопрос их размещения в гостинице. Одновременно авиакомпания готовит резервный борт для продолжения рейса в Бангкок.

В пресс-службе подчеркнули, что безопасность пассажиров и членов экипажа является безусловным приоритетом авиакомпании, и