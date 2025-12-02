Рейс Pegasus Airlines, следовавший из Стамбула в Актобе, совершил вынужденную посадку в Актау, после чего часть пассажиров отказалась покидать самолёт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Cообщается, что лайнер приземлился не в аэропорту Актобе, а в степи возле Актау, в полутора тысячах километров от пункта назначения.

После задержки рейса на восемь часов самолёт вылетел в Актобе, однако провёл в воздухе дольше запланированного и в итоге сел под Актау. После посадки экипаж сообщил, что полёт завершён, и предложил пассажирам покинуть борт. Казахстанцы согласились и отправились в Актобе своими силами, тогда как около 40 граждан России, среди них пятеро детей, отказались выходить, опасаясь возможных трудностей с миграционными процедурами и не имея информации о дальнейших действиях.

В международном аэропорту Актау пояснили, что рейс PC240 был перенаправлен из-за неблагоприятной погоды в Актобе. Посадка прошла штатно. Пассажирам предложили размещение в гостинице и варианты перелёта до пункта назначения. На борту остаются 16 человек, которые продолжают отказываться выходить. Авиакомпания оформляет им билеты на ближайший рейс Актау-Актобе.