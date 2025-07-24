В Амурской области обнаружены обломки пропавшего Ан-24 — фюзеляж горит, судьба пассажиров неизвестна, передает BAQ.KZ.

Обломки пассажирского самолёта Ан-24, пропавшего во время рейса Благовещенск–Тында, обнаружены в 15 километрах от Тынды, предположительно в районе посёлка Кувыкта. Как сообщает Telegram-канал MASH, фюзеляж воздушного судна разрушен и горит. Информации о выживших на данный момент нет.

На борту находились 48 человек, включая пятерых детей, четырёх членов экипажа и двух сотрудников авиакомпании. Самолёт принадлежал авиакомпании "Ангара". Он вылетел из Благовещенска в 11:00 по местному времени, но при заходе на посадку в Тынде ушёл на второй круг и перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что не сработали аварийные маяки, что осложнило поиски. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов.

На место катастрофы направлены спасатели. Поисково-спасательная операция продолжается.