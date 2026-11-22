Ирак выставил на продажу два Boeing 747, которые с 1991 года стоят в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе. Один из самолётов когда-то был оборудован как правительственный борт и, предположительно, использовался Саддамом Хусейном. Речь идёт о Boeing 747SP с регистрационным номером YI-ALM, построенном в 1982 году.

Внутри самолёта оборудовали апартаменты, конференц-зал и салон с креслами для сна. Ему дали название «Аль-Кадисия». В 1991 году два лайнера перегнали из Ирака в Тунис, чтобы защитить их во время войны в Персидском заливе. Однако обратно они так и не вернулись. Санкции, финансовые споры и расходы на стоянку помешали их возвращению.

При этом Iraqi Airways официально не подтверждала, что Саддам Хусейн лично летал на Boeing 747SP. Однако оснащение самолёта и фотографии иракского лидера рядом с такими бортами позволяют предполагать, что он мог использоваться для правительственных поездок.

Второй самолёт — Boeing 747-200 — использовался для пассажирских и грузовых перевозок и был рассчитан на 330 человек. Оба лайнера продают в нынешнем состоянии, без гарантий. Их лётная пригодность не подтверждена, а тунисские СМИ называют самолёты непригодными к полётам. Покупателю также придётся оплатить транспортировку, таможенные пошлины и налоги. Для участия в торгах необходимо внести залог в размере 180 тысяч долларов за каждый борт.

Предыдущая попытка продажи в 2023 году не увенчалась успехом. Тогда за каждый самолёт просили 494 тысячи долларов. В 2020 году Ирак уже выплатил около 5,4 миллиона долларов задолженности за их многолетнюю стоянку. Если покупатель не найдётся до января 2027 года, Iraqi Airways придётся рассмотреть вариант сдачи самолётов на металлолом.