Самолёт сломался на взлётной полосе в аэропорту Туркестана

В аэропорту Туркестана у одного из воздушных судов возникла техническая неисправность. Инцидент произошёл 11 сентября на взлётной полосе. Сейчас специалисты проводят необходимые работы по её устранению. Информация о проблемах с самолётом ранее начала распространяться в чатах. Позже её подтвердили в департаменте полиции на транспорте.

11 сентября в аэропорту Туркестана на взлётной полосе у одного из воздушных судов возникла техническая неисправность. В настоящее время проводятся необходимые работы по её устранению. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

При этом в департаменте полиции на транспорте не уточнили, было ли воздушное судно пассажирским. На соответствующий вопрос там ответили, что проводится проверка. О причинах технической неисправности и других обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.