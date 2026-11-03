Самолёты вьетнамской авиакомпании Sun PhuQuoc Airways будут заправляться в аэропортах Казахстана

ОО «КазМунайГаз-Аэро», дочерняя компания КМГ, заключило договор с вьетнамской авиакомпанией Sun PhuQuoc Airways на заправку воздушных судов «в крыло» в аэропортах Казахстана. Сотрудничество направлено на обеспечение новых прямых авиамаршрутов между Казахстаном и Вьетнамом.

25 октября текущего года авиакомпания открыла прямое авиасообщение по маршруту Алматы – Фукуок. До 26 декабря рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолётах Airbus A321, после чего их частота увеличится до пяти раз в неделю.

Кроме того, с 26 декабря 2026 года запланирован запуск прямого авиарейса по маршруту Астана – Фукуок. Полёты будут осуществляться четыре раза в неделю на воздушных судах Airbus A330.

Данная работа проводится в рамках поручений Главы государства по укреплению транспортно-логистического потенциала Казахстана и развитию страны в качестве ведущего евразийского авиационного хаба.

КазМунайГаз-Аэро продолжает расширять сотрудничество с ведущими международными авиаперевозчиками, обеспечивая заправку воздушных судов в отечественных аэропортах и внося вклад в развитие международного авиасообщения Казахстана.