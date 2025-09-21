В этом году аэропорт Алматы не раз становился эпицентром тревожных новостей. Самоподжог, кровавое ЧП в туалете, захват заложницы с угрозой ножом и даже падение стекла в новом терминале. Случайность или это системные сбои в безопасности крупнейшего? Корреспондент Baq.kz выяснил, почему такой стратегический объект как аэропорт самого крупного города страны так часто попадает в криминальные сводки.

Волна тревожных новостей

Аэропорт Алматы - крупнейший хаб страны, ежедневно принимающий десятки тысяч пассажиров. Но за последние полгода он всё чаще фигурирует в новостях не только как транспортный узел, а как место ЧП. Только за прошедшие несколько месяцев было как минимум три ярких инцидента.

Так, 7 марта 2025 года вооружённый ножом мужчина взял в заложники сотрудницу службы безопасности и угрожал взорвать "бомбу". Его быстро обезвредили, но сам факт того, что человек с холодным оружием смог проникнуть в зону контроля, вызвал вопросы к службе безопасности. 25 августа 2025 года в терминале Т-1 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджёг. Службы сработали оперативно, но пассажиры оказались в эпицентре жуткой сцены. 29 августа 2025 года - новый шок. В туалете терминала внутренних рейсов пассажир порезал себе горло. Пол в крови, крики и хрипы, о которых рассказывали свидетели, вызвали настоящий ужас. Этот человек несколько часов находился в стерильной зоне, и никто не обратил внимания, что он не сел на рейс. Также летом на ребенка упала стеклянная перегородка - стекло оказалось обычным, а не закалённым, как того требуют стандарты.

Все эти случаи не связаны между собой, но складываются в тревожную цепочку: в аэропорту явно есть пробелы в безопасности, реагировании и управлении рисками.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что контроль и обеспечение правопорядка в неконтролируемой зоне аэропорта осуществляется сотрудниками линейного отдела полиции. И вопрос про меры безопасности, принимаемые после инцидентов, связанных с попытками самоубийства, должен быть адресован сотрудникам линейного отдела полиции.

"Авиационная безопасность же взаимодействует с правоохранительными органами для оперативного реагирования на нестандартные ситуации и повышение общей безопасности", - говорится в официальном ответе пресс-службы аэропорта.

А пассажиропоток воздушной гавани Алматы тем временем за последние пять лет стремительно рос, что накладывает дополнительную нагрузку на систему безопасности:

- в 2019 году было около 6,4 миллионов пассажиров;

- в 2020-м – спад до 3,67 миллионов из‑за пандемии;

- в 2021-м было 6,4 миллионов пассажиров;

- в 2022 году было около 7,23 миллиона пассажиров;

- в 2023-м пассажиропоток вырос до 9,55 миллионов человек;

- в 2024 году аэропорт обслужил рекордные 11,43 миллиона пассажиров и занял 6‑е место по загруженности в странах СНГ.

Справедливо возникают мысли, что система безопасности, рассчитанная на меньший поток, осталась прежней, и нагрузка на персонал ощутимо возросла. Каждое ЧП в таких условиях - не просто инцидент, а симптом перегруженной и недостаточно адаптированной системы.

Проблемы системы: где слабые места

Эксперт в области безопасности, инженер Василий Мартынов выделяет несколько слабых мест в системе безопасности Алматинского аэропорта. Одним из слабых мест является контроль на входе и в зоне досмотра. Факт с ножом в руках нападавшего и случаи проноса горючих жидкостей показывают, что система досмотра работает не всегда. Вопрос: как предметы, представляющие прямую угрозу, могли пройти мимо рамок и сканеров? Эксперты отмечают, что техника у аэропорта есть, но человеческий фактор играет решающую роль. Недостаточная концентрация внимания сотрудников, перегрузка потоком пассажиров и банальное "авось пронесёт" приводят к трагическим последствиям.

Пристального внимания требуют и "слепые зоны" наблюдения. История с пассажиром, который четыре часа находился в стерильной зоне и в итоге совершил попытку суицида, демонстрирует слабое отслеживание перемещений людей. По логике, система должна фиксировать: если пассажир зарегистрирован и прошёл досмотр, но не сел в самолёт - это сигнал тревоги.

Важна и психологическая безопасность. Во многих международных аэропортах действуют специальные службы, отслеживающие подозрительное поведение: резкая нервозность, агрессия, дезориентация. У нас же человек с явными признаками кризисного состояния может часами находиться в здании, и это не вызывает вопросов у персонала.

В пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что функции психологической поддержки пассажиров не входят в компетенцию службы авиационной безопасности.

"Тем не менее, в аэропорту работают специально обученные сотрудники-профайлеры, задачей которых является выявление подозрительных или нестабильных состояний у пассажиров с целью предупреждения потенциальных рисков", - говорится в ответе аэропорта.

Случай с падением стеклянной перегородки выявил проблему качества работ. Использование обычного стекла вместо безопасного - это не только халатность подрядчиков, но и вопрос к технадзору.

"Авиабезопасность - это не только досмотр на входе. Это комплекс мер: от психологической работы с персоналом до строгих стандартов строительства. Аэропорт Алматы - это визитная карточка страны. Каждое ЧП подрывает доверие пассажиров и создаёт угрозу репутации Казахстана на международной арене. Проблема не только в технических средствах, но и в управлении безопасностью. Нужна системная работа, иначе такие инциденты будут повторяться", - отмечает Василий Мартынов.

Эксперт поддерживает мнение коллег, ранее отмечавших, что аэропорту необходимо внедрять международные стандарты ICAO и IATA в полном объёме. Там прописаны протоколы на случай любых внештатных ситуаций - от паники до угрозы теракта.

Низкая подготовка и лучшие примеры

По мнению Мартынова, главная причина участившихся происшествий напрямую связана с низкой подготовкой персонала службы безопасности.

"На мой субъективный взгляд, все чрезвычайные происшествия, которые произошли в терминале аэропорта Алматы, напрямую связаны с низкой подготовкой персонала службы безопасности. Ситуация до банальности проста: если взять в качестве примера любой терминал аэропорта европейских стран, то мы увидим большую разницу в уровне подготовки персонала службы безопасности. К примеру, даже если сравнить, как часто проходит аттестация сотрудников службы безопасности или уровень их подготовки… А что послужило причиной для такой низкой подготовки в аэропорту Алматы - уже должны проверить компетентные госорганы", - говорит Василий Мартынов.

По его мнению, чтобы улучшить работу службы безопасности необходимо чаще проводить аттестацию и проверку на компетентность каждого сотрудника, который отвечает за безопасность.

"Вплоть до подставных „нарушителей“ порядка, чтобы максимально выработать навык и умение, как действовать при чрезвычайных происшествиях у каждого сотрудника. В этом должен участвовать каждый работник, включая даже клининговый персонал", - поясняет эксперт.

Он привел в пример лучшие международные практики безопасности.

"Например, в аэропорту Сингапура Changi действует система с многослойной защитой, продвинутыми технологическими решениями и отлично обученными сотрудниками. Есть специально обученные патрули, автоматическая верификация багажа, а персонал проходит регулярные тренинги и сертификацию по программам от ICAO, IATA и ACI. Всё это выстроено как часы. В новом аэропорту Стамбула гигантская охранная система - там около 3 500 сотрудников службы безопасности, около 1 850 полицейских. Плюс - тысячи камер видеонаблюдения, тепловизоры, датчики по периметру, охранные радары. В Дохе и других аэропортах Персидского залива используют умные технологии с биометрией. Например, в Дубае внедряли инновационные тоннели с лицевым сканированием - пассажир проходит через визуальное пространство, а системы проверяют его биометрию и ускоряют допуск", - рассказывает инженер.

Стоит отметить, что недавно Skytrax признал Сингапур Чанги и Копенгаген, Доху, Токио Ханеду и Рим Фьюмичино лучшими в мире по безопасной и комфортной досмотровой процедуре. Это аэропорты, где всё сработано до мелочей - от разметки очереди до дружелюбного персонала.

Безопасность - это не только рамки и камеры, но и процессы, интегрированные технологии, регулярная проверка навыков и высокий уровень стандартов. В Алматы этого пока нет...

По мнению Мартынова, в аэропорту Алматы нужно ужесточить контроль качества досмотра, усилить слежение за перемещением пассажиров и автоматически фиксировать "непосадки" на рейс. Также в терминале должны быть дежурные специалисты в зале вылета, готовые заметить и предотвратить неадекватное поведение. Что касается поломок – здесь должна быть независимая проверка новых объектов на соответствие стандартам безопасности.

"И, конечно, нам надо учитывать мировой опыт – заимствовать практики из аэропортов Сингапура, Стамбула, Дубая, где безопасность выстроена не только на уровне техники, но и на уровне процессов", - отмечает эксперт в области безопасности.

За последние месяцы Аэропорт Алматы стал зеркалом системных проблем: от халатности в строительстве до пробелов в службах безопасности. Инциденты - это не отдельные трагические случайности, а сигналы о том, что система требует глубокого пересмотра. Если меры будут ограничиваться разовыми проверками и наказаниями, то новые ЧП неизбежны. Но если аэропорт станет площадкой для внедрения лучших международных стандартов, то Алматы может не только вернуть доверие пассажиров, но и реально укрепить свой статус как международного транспортного хаба.