Самоподжог в аэропорту Алматы: глава турагентства рассказала детали инцидента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель туристического агентства рассказала о ЧП в аэропорту Алматы. Ночью там произошёл шокирующий инцидент: мужчина совершил попытку самоподжога. Как выяснилось, все случилось в кассе турагентства, передаёт BAQ.KZ.
Глава компании Гульмира Садвокасова поделилась подробностями на своей странице в соцсети и опубликовала видео с места происшествия.
По её словам, мужчина сначала поговорил по телефону, а затем облил себя бензином. Агент турагентства, находившаяся с ним в кабинете, успела выйти — благодаря чёткому и хладнокровному действию сотрудницы удалось избежать более серьёзных последствий.
"Он зашёл, попросил телефон, стал звонить кому-то, говорил, что то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наша сотрудница, храбрая Ксения, хорошо, что не словила панику и сработала быстро", — написала Садвокасова.
По её словам, мужчина не конфликтовал с персоналом и не требовал менять билет.
Напомним, вечером 25 августа в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина попытался совершить самоподжог. Предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Его действия оперативно пресекли сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в больницу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Астане ограничат движение с использованием военной техники