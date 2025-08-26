Руководитель туристического агентства рассказала о ЧП в аэропорту Алматы. Ночью там произошёл шокирующий инцидент: мужчина совершил попытку самоподжога. Как выяснилось, все случилось в кассе турагентства, передаёт BAQ.KZ.

Глава компании Гульмира Садвокасова поделилась подробностями на своей странице в соцсети и опубликовала видео с места происшествия.

По её словам, мужчина сначала поговорил по телефону, а затем облил себя бензином. Агент турагентства, находившаяся с ним в кабинете, успела выйти — благодаря чёткому и хладнокровному действию сотрудницы удалось избежать более серьёзных последствий.

"Он зашёл, попросил телефон, стал звонить кому-то, говорил, что то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наша сотрудница, храбрая Ксения, хорошо, что не словила панику и сработала быстро", — написала Садвокасова.

По её словам, мужчина не конфликтовал с персоналом и не требовал менять билет.

Напомним, вечером 25 августа в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина попытался совершить самоподжог. Предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Его действия оперативно пресекли сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в больницу.