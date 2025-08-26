Самоподжог в аэропорту Алматы: врачи сообщили о состоянии пострадавшего
Появилась информация о состоянии пострадавшего.
Мужчина, совершивший самоподжог в алматинском аэропорту, находится в крайне тяжелом состоянии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, пациент доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализирован в отделение реанимации.
"Состояние пациента крайне тяжёлое. Он получает лечение в полном объёме согласно клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК", – отметили в ведомстве.
Напомним, вечером 25 августа в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина попытался совершить самоподжог. Предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Его действия оперативно пресекли сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в больницу.
