Мужчина, совершивший самоподжог в алматинском аэропорту, находится в крайне тяжелом состоянии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, пациент доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализирован в отделение реанимации.

"Состояние пациента крайне тяжёлое. Он получает лечение в полном объёме согласно клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК", – отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 25 августа в терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы мужчина попытался совершить самоподжог. Предварительно установлено, что причиной поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Его действия оперативно пресекли сотрудники полиции и службы безопасности, после чего пострадавший был доставлен в больницу.