Серьёзное нарушение природоохранного и недропользовательского законодательства выявлено в Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ВКО совместно с Департаментом КНБ был пресечён факт незаконной добычи золота на участке "Кенкарын" в Самарском районе.

Как установлено, группа лиц в течение двух лет вела самовольные горные работы без лицензии, осуществляя добычу драгоценных металлов. Нарушители не только работали в обход закона, но и самовольно изменили русло реки Құлынжон, что нанесло экологический ущерб более чем на 82 миллиона тенге.

Во время осмотра участка у нарушителей была изъята тяжелая техника — экскаватор, самосвал, погрузчик, а также промышленное оборудование, использовавшееся для незаконной добычи.

Организатор незаконной деятельности задержан и заключён под стражу на два месяца.

Расследование продолжается, однако, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иные детали дела пока не разглашаются.