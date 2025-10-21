В ВКО самовольно изменили русло реки ради 82 млн тенге
Нелегальная добыча золота в ВКО.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Серьёзное нарушение природоохранного и недропользовательского законодательства выявлено в Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ВКО совместно с Департаментом КНБ был пресечён факт незаконной добычи золота на участке "Кенкарын" в Самарском районе.
Как установлено, группа лиц в течение двух лет вела самовольные горные работы без лицензии, осуществляя добычу драгоценных металлов. Нарушители не только работали в обход закона, но и самовольно изменили русло реки Құлынжон, что нанесло экологический ущерб более чем на 82 миллиона тенге.
Во время осмотра участка у нарушителей была изъята тяжелая техника — экскаватор, самосвал, погрузчик, а также промышленное оборудование, использовавшееся для незаконной добычи.
Организатор незаконной деятельности задержан и заключён под стражу на два месяца.
Расследование продолжается, однако, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иные детали дела пока не разглашаются.
Самое читаемое
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности
- Скончался пассажир самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану