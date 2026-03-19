С 1 января 2026 года в Казахстане начнет действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых, включая тех, кто зарабатывает через интернет-платформы, передает BAQ.kz.

Как сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов, изменения направлены на легализацию доходов и развитие платформенной занятости.

По его словам, на сегодня интеграция уже проведена с 33 платформами, из которых 27 работают как налоговые агенты, еще 4 находятся на стадии тестирования. Всего через такие платформы заняты около 369 тысяч человек, и за них уже уплачено 1,1 млрд тенге социальных платежей.

Из этого числа 366 тысяч - это новые самозанятые, а около 2,6 тысячи - действующие индивидуальные предприниматели. Большинство - 86% - работают через платформы, остальные - самостоятельно.

Чтобы перейти на новый режим, индивидуальным предпринимателям нужно будет сняться с регистрации. При этом статус самозанятого начнет действовать с момента первого чека, оформленного через мобильное приложение E-Salyq Business.

Для применения режима есть несколько условий: человек не должен быть ИП, не может нанимать работников, должен заниматься разрешенными видами деятельности, а доход не должен превышать 300 МРП.

Главное изменение - упрощение налогов. Самозанятые будут освобождены от НДС, индивидуального подоходного налога и сдачи отчетности.

«Граждане освобождаются от НДС, от уплаты ИПН и сдачи отчетности. Самозанятые лица уплачивают только социальные платежи в размере 4% от дохода», - пояснил Сеилжан Ахметов.

Таким образом, самозанятым нужно будет платить только 4% от дохода - эта сумма включает пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование.