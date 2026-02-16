"Самрук-Энерго" займётся строительством трёх ТЭЦ
Кто будет заниматься строительством новых ТЭЦ в Казахстане.
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в СЦК сообщил, что по трём новым ТЭЦ уже принято решение, и их строительство будет осуществлять компания "Самрук-Энерго", передает BAQ.KZ.
Инвестиционные соглашения со всеми дочерними компаниями "Самрук-Энерго" уже подписаны, и коллеги в компании активно занимаются реализацией проектов.
«Будет создан определённый консорциум компаний. Для точной информации о подрядчиках и поставщиках стоит обратиться в Самрук Энерго, они смогут назвать всех участников. На новых ТЭЦ будут применяться современные высокоэффективные технологии, соответствующие всем экологическим и техническим требованиям. При этом, китайские партнёры будут привлекаться к проектам, а Самрук-Энерго ведёт координацию по каждому объекту отдельно», — отметил вице-министр.
