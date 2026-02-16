Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в СЦК сообщил, что по трём новым ТЭЦ уже принято решение, и их строительство будет осуществлять компания "Самрук-Энерго", передает BAQ.KZ.

Инвестиционные соглашения со всеми дочерними компаниями "Самрук-Энерго" уже подписаны, и коллеги в компании активно занимаются реализацией проектов.