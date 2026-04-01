Строительство нового объекта осуществляется при поддержке Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках акции «Абайға құрмет», реализуемой в области Абай. Финансирование проекта осуществляется через единого оператора АО «Самрук-Қазына» — Samruk-Kazyna Trust, передает BAQ.KZ.

Двухэтажный центр площадью 2 тыс. кв.м. будет включать спортивный зал для различных игр, трибуну на 100 зрительских, зал борьбы и бокса, тренажерную, подсобные помещения. Спортивный комплекс будет построен на правом берегу, по улице Сатпаева.

Комплекс оборудуют лифтом, благодаря чему второй этаж будет доступен для всех категорий посетителей, включая людей с инвалидностью. На строительство объекта будет выделено порядка 1,6 млрд тенге и завершится в следующем году. Аналогичные комплексы будут также построены в Актобе, Аркалыке и Конаеве.

Помимо данных комплексов, в этом году через Samruk-Kazyna Trust планируется дать старт строительству в нескольких регионах страны инклюзивных спортивных центров для вовлечения детей и взрослых с особыми потребностями в регулярные занятия спортом. Согласно концепции фонда, в центрах предусмотрены спортивные залы для адаптивных и инклюзивных видов спорта, бассейн, залы для медицинской и физической реабилитации, зоны обучения и социализации, а также гостиничные номера.

На сегодняшний день от имени Группы компаний уже функционируют 19 спортивных комплексов, обеспечивая доступ к занятиям для более 700 тысяч человек.