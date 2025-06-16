Самую красивую дорогу в Казахстане сняли на видео
Дорога между Күршімом и Үлкен Нарыном восхитила казахстанцев.
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
46Фото: Кадр видео
Видеограф под ником olzhasqoi опубликовал в Instagram захватывающее видео, снятое с дрона, на котором запечатлена дорога в Восточно-Казахстанской области между сёлами Күршім и Үлкен Нарын, передает BAQ.KZ.
"Самая красивая дорога в Казахстане", — подписал автор ролик, который быстро набрал популярность.
На кадрах — извивающаяся лента асфальта, петляющая среди зелёных холмов, сопок и вдоль реки Иртыш. Пейзажи действительно напоминают туристические открытки — и это не осталось незамеченным. Юзеры оставили свои комментарии:
- "Недавно проезжала, вид с дрона просто вау"
- "Почему казахстанские фильмы не снимают там? Великолепное зрелище!"
- "Наш Восточный Казахстан – это магия!".
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