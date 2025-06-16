  • 16 Июня, 17:02
  • BAIGENEWS

Самую красивую дорогу в Казахстане сняли на видео

Дорога между Күршімом и Үлкен Нарыном восхитила казахстанцев.

Сегодня, 16:45
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Кадр видео Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45
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Фото: Кадр видео

Видеограф под ником olzhasqoi опубликовал в Instagram захватывающее видео, снятое с дрона, на котором запечатлена дорога в Восточно-Казахстанской области между сёлами Күршім и Үлкен Нарын, передает BAQ.KZ.

"Самая красивая дорога в Казахстане", — подписал автор ролик, который быстро набрал популярность.

На кадрах — извивающаяся лента асфальта, петляющая среди зелёных холмов, сопок и вдоль реки Иртыш. Пейзажи действительно напоминают туристические открытки — и это не осталось незамеченным. Юзеры оставили свои комментарии:

  • "Недавно проезжала, вид с дрона просто вау"
  • "Почему казахстанские фильмы не снимают там? Великолепное зрелище!"
  • "Наш Восточный Казахстан – это магия!".
 
 
 
 
 
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Публикация от ALL JUST l TRAVEL l GUIDE 🇰🇿 (@olzhasqoi)

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