Видеограф под ником olzhasqoi опубликовал в Instagram захватывающее видео, снятое с дрона, на котором запечатлена дорога в Восточно-Казахстанской области между сёлами Күршім и Үлкен Нарын, передает BAQ.KZ.

"Самая красивая дорога в Казахстане", — подписал автор ролик, который быстро набрал популярность.

На кадрах — извивающаяся лента асфальта, петляющая среди зелёных холмов, сопок и вдоль реки Иртыш. Пейзажи действительно напоминают туристические открытки — и это не осталось незамеченным. Юзеры оставили свои комментарии:

"Недавно проезжала, вид с дрона просто вау"

"Почему казахстанские фильмы не снимают там? Великолепное зрелище!"

"Наш Восточный Казахстан – это магия!".