В Чилийской пустыне Атакама, которая по праву считается самым засушливым местом на планете, произошло невероятное природное явление — она покрылась снегом, передает BAQ.KZ. Об этом сообщила в социальной сети X пресс-служба обсерватории ALMA, расположенной прямо в сердце пустыни.

"Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в удивлённом сообщении сотрудников обсерватории. К посту прикреплено видео, на котором видно, как снежное покрывало ложится на камни и пески, превращая привычный ландшафт в почти инопланетный.

По словам представителей ALMA, последний раз снег в Атакаме выпадал десять лет назад. Для этого региона, где осадки фиксируются крайне редко, а некоторые участки не видели дождей десятилетиями, снежная погода - почти фантастика.

Пустыня Атакама протянулась на западном побережье Южной Америки вдоль Тихого океана на территории Чили. Её длина - около 1000 километров. Несмотря на суровые условия, здесь расположены важнейшие научные объекты, в том числе астрономическая обсерватория ALMA, благодаря высокогорью и чистому небу.