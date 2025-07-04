В Казахстане продолжается борьба с коррупцией, но проблема остается острой, передает BAQ.KZ. со ссылкой на ranking.kz. За первые пять месяцев 2025 года в стране было зарегистрировано 640 подозреваемых в коррупционных преступлениях - это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество выявленных правонарушителей выросло на 4,3% и достигло 464 человек.

В суд направлено 405 обвиняемых по делам о коррупции - на 9,2% больше, чем год назад. Среди них больше всего служащих акиматов и их подразделений - 66 человек, хотя это на 32% меньше, чем ранее. Также в списках - 49 сотрудников полиции, 16 работников Министерства финансов и 11 работников Министерства сельского хозяйства.

Чаще всего коррупционерами оказываются сотрудники правоохранительных органов, органов местного управления и финансового сектора. В общей сложности суду было передано 57 обвиняемых из 12 министерств, а также трое акимов и один судья, уличенные во взяточничестве.

Самым распространённым коррупционным преступлением стало получение взятки - 167 человек, что на 27,5% больше, чем в прошлом году. Второе и третье места занимают дача взятки (99 человек) и коррупционное мошенничество (71 человек).

Международные эксперты оценивают уровень коррупции в Казахстане неоднозначно. В глобальном рейтинге по восприятию коррупции за 2024 год страна заняла 88-е место из 180 с индексом 40 из 100, где 100 - максимально "чистое" государство. Для сравнения, Дания и Финляндия лидируют с индексом почти 90, а страны с худшей ситуацией - Южный Судан, Сомали и Венесуэла.

Печальный факт: 17% казахстанцев, пользовавшихся государственными услугами в прошлом году, признались, что приходилось платить взятки. По этому показателю Казахстан занимает третье место среди стран СНГ после Армении и Молдовы, где доля взяточников еще выше - 19% и 22% соответственно.

Эксперты призывают усилить меры по борьбе с коррупцией, чтобы улучшить доверие населения к государственным институтам и повысить рейтинг страны на международной арене.