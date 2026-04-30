Самые многочисленные нации Казахстана - свежие данные
Общая численность населения превысила 20,5 млн человек.
Сегодня 2026, 14:55
Фото: Валерий Бугаев/ BAQ.KZ
В Казахстане проживают более 20,5 миллиона человек разных национальностей. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает BAQ.kz.
Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2026 года численность населения страны составила 20 532 240 человек.
Под единым шаныраком в Казахстане живут представители разных этносов и культур.
Самые многочисленные нации
На начало года крупнейшими по численности являются:
- Казахи - 14 664 202
- Русские - 2 943 022
- Узбеки - 695 557
- Украинцы - 367 547
- Уйгуры - 309 164
- Немцы - 222 890
- Татары - 218 361
- Азербайджанцы - 157 568
- Корейцы - 120 821
- Турки - 93 234
- Дунгане - 88 165
- Белорусы - 73 788
- Таджики - 61 307
- Курды - 52 077
- Кыргызы - 41 459
Где проживают
Отмечается, что наибольшее число казахов проживает в Туркестанской области - около 1,6 млн человек.
Больше всего русских проживает в Алматы - 428 тысяч человек.
Узбеки в основном сосредоточены в Туркестанской области - около 404 тысяч.
Украинцы - в Костанайской области (83 тысячи).
Из 309 тысяч уйгуров большинство проживают в Алматы - около 124 тысяч человек.
