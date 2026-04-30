Самые многочисленные нации Казахстана - свежие данные

В Казахстане проживают более 20,5 миллиона человек разных национальностей. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает BAQ.kz.

Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2026 года численность населения страны составила 20 532 240 человек.

Под единым шаныраком в Казахстане живут представители разных этносов и культур.

Самые многочисленные нации

На начало года крупнейшими по численности являются:

Казахи - 14 664 202 Русские - 2 943 022 Узбеки - 695 557 Украинцы - 367 547 Уйгуры - 309 164 Немцы - 222 890 Татары - 218 361 Азербайджанцы - 157 568 Корейцы - 120 821 Турки - 93 234 Дунгане - 88 165 Белорусы - 73 788 Таджики - 61 307 Курды - 52 077 Кыргызы - 41 459

Где проживают

Отмечается, что наибольшее число казахов проживает в Туркестанской области - около 1,6 млн человек.

Больше всего русских проживает в Алматы - 428 тысяч человек.

Узбеки в основном сосредоточены в Туркестанской области - около 404 тысяч.

Украинцы - в Костанайской области (83 тысячи).

Из 309 тысяч уйгуров большинство проживают в Алматы - около 124 тысяч человек.