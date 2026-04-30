Самые многочисленные нации Казахстана - свежие данные

Общая численность населения превысила 20,5 млн человек.

Валерий Бугаев/ BAQ.KZ Сегодня 2026, 14:55
Фото: Валерий Бугаев/ BAQ.KZ

В Казахстане проживают более 20,5 миллиона человек разных национальностей. Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает BAQ.kz.

Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2026 года численность населения страны составила 20 532 240 человек.

Под единым шаныраком в Казахстане живут представители разных этносов и культур.

Самые многочисленные нации

На начало года крупнейшими по численности являются:

  1. Казахи - 14 664 202
  2. Русские - 2 943 022
  3. Узбеки - 695 557
  4. Украинцы - 367 547
  5. Уйгуры - 309 164
  6. Немцы - 222 890
  7. Татары - 218 361
  8. Азербайджанцы - 157 568
  9. Корейцы - 120 821
  10. Турки - 93 234
  11. Дунгане - 88 165
  12. Белорусы - 73 788
  13. Таджики - 61 307
  14. Курды - 52 077
  15. Кыргызы - 41 459

Где проживают

Отмечается, что наибольшее число казахов проживает в Туркестанской области - около 1,6 млн человек.

Больше всего русских проживает в Алматы - 428 тысяч человек.

Узбеки в основном сосредоточены в Туркестанской области - около 404 тысяч.

Украинцы - в Костанайской области (83 тысячи).

Из 309 тысяч уйгуров большинство проживают в Алматы - около 124 тысяч человек.

