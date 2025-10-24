Согласно недавнему опросу Бюро национальной статистики АСПиР РК, более половины казахстанцев (50,7%) довольны своей профессиональной деятельностью, тогда как частично удовлетворены ею почти треть опрошенных — 29,9%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Доля тех, кто выразил недовольство, сократилась до минимальных 0,9%, однако 18,5% участников исследования затруднились ответить или сочли вопрос к себе неприменимым.

Интересно, что городские жители менее удовлетворены своей профессией, чем сельчане — 49,4% против 53,9%. Гендерный анализ показал, что мужчины чаще довольны своей работой (55%), чем женщины (48,1%). Среди возрастных групп наибольшую удовлетворённость демонстрируют люди в возрасте от 29 до 38 лет — 62,5%, тогда как молодёжь 15–17 лет и люди старше 61 года довольны профессией примерно на 30%.

Наибольший уровень удовлетворённости наблюдается у респондентов с высоким доходом: среди относительно состоятельных граждан довольны своей профессией 82,6%, среди высокообеспеченных — 76,8%, а среди малообеспеченных — лишь 14,8%.

Во втором квартале 2025 года в Казахстане насчитывалось 9,3 млн занятых, из которых 7,1 млн работали по специальности, полученной в процессе обучения. Горожане чаще трудятся по специальности, чем сельчане: 83,3% против 63,7%. В процентном соотношении женщины немного опережают мужчин — 77,6% против 74,8% работают по специальности.

Региональный разрез показывает, что наибольшее число занятых приходится на Алматы (1,1 млн человек), Туркестанскую (818,8 тыс.) и Алматинскую (740,3 тыс.) области. Наименьшая занятость зафиксирована в Улытауском регионе — всего 94,7 тыс. человек.

С точки зрения отраслей, лидерами остаются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 1,6 млн занятых, образование — 1,2 млн и сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1 млн человек. Меньше всего работников задействованы в водоснабжении, управлении недвижимостью и поставке энергии.

Опрос подтверждает, что финансовая стабильность, возраст и место проживания остаются ключевыми факторами удовлетворённости профессиональной деятельностью, а также подчеркивает растущую роль качественного трудоустройства в жизни казахстанцев.