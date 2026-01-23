На V Национальном курултае в Кызылорде Президент Казахстана анонсировал ряд предлагаемых конституционных изменений, а также озвучил поручения и инициативы по социально-экономическому развитию, региональной политике и другим ключевым направлениям государственного управления.

Корреспондент BAQ.KZ побеседовала с экспертами о главных итогах заседания и о том, какие из заявленных решений могут стать определяющими в ближайшей перспективе.

Перераспределение полномочий и усиление парламента

Политолог Газиз Абишев, вошедший в состав Комиссии по конституционной реформе, отмечает, что ключевой смысл предложенных изменений заключается в перераспределении полномочий. По его словам, парламенту предлагается предоставить больше самостоятельности и усилить его влияние на важнейшие государственные назначения.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт о снижении роли президентских квот и переходе к модели, при которой ключевые решения будут приниматься через парламентское одобрение.

"Самое главное — это повышение автономности парламента: в парламенте не будет внешних квот — прямой президентской квоты. При этом парламент будет участвовать в назначении почти всех республиканских должностей и руководителей. Помимо правительства, это, похоже, коснётся и председателя КНБ, Национального банка, Генеральной прокуратуры, членов Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Верховного суда. То есть всё это будет требовать одобрения в парламенте", — сказал политолог.

Кроме того, по словам Газиза Абишева, предполагается увеличение численности парламента, при этом он будет избираться исключительно по партийным спискам, что, по его мнению, приведёт к усилению роли политических партий.

"Главный итог, как мне кажется, в том, что реформы имеют политическую составляющую — и именно на неё нужно обращать внимание", — подчеркнул он.

Народный совет как элемент политической реформы

Депутат Мажилиса Павел Казанцев, говоря о политических преобразованиях, отметил, что одно из ключевых предложений Президента касается изменения структуры парламента. По его словам, у общества возникает немало вопросов о практической реализации этих инициатив.

Он пояснил, что предлагаемые изменения направлены на ускорение законодательного процесса, чтобы законы могли быстрее и точнее отражать изменения в жизни страны.

Особое внимание депутат уделил созданию Народного совета, который станет важной частью политической реформы. Согласно предложению, в его состав войдут 126 человек:

42 — от этнокультурных объединений,

42 — от крупных общественных объединений,

42 — от маслихатов и региональных общественных советов.

Все члены Народного совета будут назначаться Президентом, а председатель — избираться самими членами совета. У председателя Халық Кеңесі — Народного совета — будет два заместителя, назначаемых на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.

"Таким образом, будет создан однопалатный парламент, Народный совет, который будет аккумулировать и обсуждать инициативы. По мере возникновения тех или иных вопросов задачи будут решаться оперативно. Вот генеральный смысл предложений, о которых говорил президент", — отметил Павел Казанцев.

Говоря об экономической повестке, депутат подчеркнул, что на курултае Президент затронул вопросы развития ключевых отраслей, прежде всего электроэнергетики.

"Мы не успеваем вводить дополнительные мощности, чтобы росла экономика, появлялись новые производства, центры обработки данных — без которых цифровизация и искусственный интеллект не будут работать", — пояснил он.

По его словам, Глава государства чётко обозначил профильным ведомствам, что работать по старым схемам уже невозможно.

Депутат также добавил, что Президент поставил задачу по развитию угольной генерации в жёсткие сроки: к 20 марта должна быть подготовлена соответствующая программа.

"Времени на раскачку уже нет — нужно быстро переходить к работе", — отметил он.

При этом, по словам депутата, современные технологии очистки и сжигания угля позволяют достичь экологически приемлемых показателей и обеспечить растущие потребности экономики в энергии.

Аналогичный подход, добавил он, должен применяться и в сфере гидроэнергетики.

"Времени нет, нельзя тянуть годами. Нужно немедленно смотреть, что и как можно запускать, и развивать малую гидроэнергетику, чтобы она участвовала в обеспечении экономики и социальной сферы современной и недорогой энергией", — заключил Павел Казанцев.

Завершающий курултай и финал политических реформ

Политолог Талгат Калиев подчеркнул, что курултай в Кызылорде стал завершающим в рамках проводимых политических преобразований.

"Главный итог в том, что на нём финализировались политические реформы, которые Касым-Жомарт Токаев начал в 2019 году и, по сути, завершил их, достигнув полной реконфигурации системы казахстанской власти и обеспечив переход от персоналистской модели к институциональной".

По его словам, если ранее государственная система во многом зависела от воли одного человека, то теперь формируется разветвлённая система сдержек и противовесов.

"Это позволит меньше зависеть от человеческого фактора и ориентироваться исключительно на институты и законы", — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что введение однопалатного парламента упростит политическую систему. При этом логика реформы заключается не в сокращении числа депутатов, а в перераспределении полномочий и упрощении процедур.

По мнению Талгата Калиева, в однопалатной модели значительно возрастает персональная ответственность каждого депутата и усиливается роль парламента как ключевого института власти.

"Во-первых, каждый депутат однопалатного парламента будет гораздо влиятельнее, чем отдельный депутат Мажилиса или депутат Сената, потому что они будут совмещать функции обеих палат. Во-вторых, парламенту полностью перейдёт формирование Конституционного суда. Также — утверждение состава ЦИК, генерального прокурора, представителей Нацбанка и КНБ. Это в существенной степени повышает роль и влияние парламента", — считает эксперт.

По его словам, пока сложно прогнозировать будущий состав однопалатного парламента. Вероятно, в нём будут представлены те же политические партии, однако они могут как сохранить действующих депутатов, так и выдвинуть новых — наиболее эффективных и конкурентоспособных, чтобы усилить свои позиции и узнаваемость.