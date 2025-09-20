20 сентября 2025 года в сельском округе Курты Илийского района Алматинской области произошло историческое событие, которое золотыми буквами впишется в историю страны. Масштабное культурное мероприятие "Самый большой караван верблюдов в мире – 2025", организованное с целью возрождения национального духа, популяризации кочевой культуры, развития туризма и предпринимательства, а также установило мировой рекорд, передаёт BAQ.KZ.

Эта инициатива была реализована при поддержке акимата Алматинской области и под руководством одного из крупнейших фермерских хозяйств региона – "Даулет-Бекет". В караване участвовало 1000 верблюдов, которые прошли по специально подготовленному маршруту протяженностью 1 километр. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Китае в 2022 году, когда в нем участвовало всего 365 верблюдов. Таким образом, Казахстан более чем утроил это достижение и привлек внимание всего мира.

На стыке национальных ценностей и современного развития

В своем последнем Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил:

"Сохранение и развитие нашей национальной культуры – долг каждого гражданина. Мы должны уважать наши традиции и передавать их молодёжи".

Также заместитель акима Алматинской области Бақытұлы Бақытнұр, подчеркнул значимость этого события для страны.

"Это не просто культурное событие. Сегодняшний караван из тысячи верблюдов – это историческое событие, которое продемонстрировало миру яркое наследие кочевого образа жизни нашего народа и нашло отклик в новой эпохе. Благодаря этому мы познакомим молодежь с великим наследием наших предков, разовьем туризм и дадим импульс экономике региона", – сказал он.

В ходе мероприятия было установлено пять юрт в национальном стиле, гостям были предложены традиционные блюда, открыта специальная зона фуд-корта, где можно было попробовать шубат. Кроме того, была организована концертная программа с участием известных звезд эстрады и артистов региона.

Безопасность и организационные работы

Особое внимание было уделено безопасному и организованному проведению каравана. На месте правопорядок обеспечивали патрули полиции, пожарная техника, медицинская служба и ветеринарный контроль. А также были установлены турникеты, а приближение зрителей к каравану было ограничено.

Масштабное мероприятие транслировалось в прямом эфире республиканскими СМИ и телеканалами. Кроме того, благодаря сотрудничеству с туристическими компаниями было обеспечено участие отечественных и иностранных туристов. Тысячи зрителей стали свидетелями этого исторического момента.

"Даулет-Бекет" — бренд национальной продукции

Хозяйственное предприятие "Даулет-Бекет", инициировавшее этот рекорд, является лидером в области верблюдоводства не только на региональном, но и на международном уровне. В 2011 году предприятие получило статус "Племенное хозяйство по разведению чистопородного скота".

В 2012 году оно было награждено "Золотым значком" ярмарки "Кароткель", в 2013 году – званием "Лидер отрасли" и орденом "Слава Казахстана". В 2015 году на межрегиональном форуме в Сочи шубат "Даулет-Бекет" был признан лучшим продуктом.

В 2021 году предприятие запустило новый молокоперерабатывающий завод стоимостью 1 млрд тенге за счет частных инвестиций и начало экспортировать сухое верблюжье молоко в Китай и Россию. Сегодня это хозяйство считается лидером по производству шубата среди стран СНГ.

В своей речи руководитель компании Сыдык Даулетов отметил:

"Наша цель — вывести национальную продукцию на мировой рынок посредством развития верблюдоводства. Это событие — большой шаг для Казахстана не только к установлению рекорда, но и к продвижению своего бренда и культуры", — сказал он.

Регистрация рекорда Гиннесса

На мероприятии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг, специально приехавший из Англии, который строго следил за каждым движением каравана. После исторического момента он прокомментировал:

"Я впервые увидел караван верблюдов такого размера. Это достижение Казахстана следует считать не только национальным культурным наследием, но и мировым достоянием", — сказал он.

Таким образом, Казахстан официально получит звание "Самый большой караван верблюдов в мире" и будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса после получения заключения.

Это событие придаст новый импульс развитию туристической отрасли Алматинской области. Планируется увеличить потенциал внутреннего и внешнего туризма за счет популяризации природных богатств и культурного наследия региона.

Заместитель Акима Алматинской области Бақытұлы Бақытнұр отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

"Наш регион, расположенный между Заилийским Алатау и озером Балхаш, обладает огромным потенциалом для развития туризма. Мы намерены привлекать туристов за счет проведения большего количества культурных мероприятий", — сказал он.

Мероприятие "Самый большой в мире караван верблюдов — 2025" не только прославило национальные ценности Казахстана, но и позволило ему стать культурным и туристическим брендом страны. Это событие возродило великое наследие кочевой цивилизации и открыло новую страницу в истории страны. Этот рекорд, возвысить честь не только Алматинской области, но и всего Казахстана, несомненно, останется предметом гордости для будущих поколений.