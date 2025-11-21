Самая продолжительная приостановка работы правительства в истории Соединённых Штатов оказалась куда более разрушительной для экономики, чем предполагалось ранее, передает BAQ.KZ.

Об этом 20 ноября заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, комментируя последствия недавнего шатдауна.

По словам Хассетта, масштабы ущерба стали неожиданно серьёзными как для аналитиков, так и для самих государственных структур.

"Прекращение работы правительства нанесло куда более серьезный ущерб, чем, как мне кажется, кто-либо ожидал. <...> Вред от шатдауна реален", — приводит его слова "РИА Новости".

Экономический советник отметил, что восстановление может занять время, поскольку последствия коснулись многих сфер, включая государственные службы, бизнес и потребительскую активность.

Хассетт предположил, что компенсировать урон американской экономике удастся не сразу. По его оценке, процессы стабилизации могут продолжаться до декабря текущего года, поскольку требуется время для полного восстановления функционирования правительства и связанных с ним структур.

Шатдаун завершился 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал приказ о финансировании работы федеральных ведомств. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о приостановке деятельности было принято в ответ на давление со стороны представителей Демократической партии и направлено на демонстрацию того, что администрация не намерена уступать в ключевых политических вопросах.