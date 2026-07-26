Самый продолжительный период 40-градусной жары зарегистрировали в Японии
В этом году метеорологическое агентство ввело новую категорию - "невыносимо жаркий день" .
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В ряде районов Японии пятый день подряд сохраняется экстремальная жара - температура воздуха превышает 40°C.
Как передает NHK, суббота стала самым продолжительным периодом с 2011 года, когда температура достигала отметки 40°C и выше.
По данным Японского метеорологического агентства, в городах Мино и Тадзими (префектура Гифу) температура составила 40,8°C и 40,7°C соответственно, в городе Кувана (префектура Миэ) - 40,6°C. В городе Кофу (префектура Яманаси) столбики термометров впервые достигли 40°C за пределами региона Токайдо.
В этом году метеорологическое агентство ввело новую категорию - "невыносимо жаркий день" - для случаев, когда температура воздуха достигает 40°C и выше.
Из-за аномальной жары за последние дни тысячи человек были госпитализированы с тепловым ударом. В большинстве префектур к западу от региона Канто объявлены предупреждения.
Власти призывают жителей оставаться в помещениях с кондиционерами, избегать длительного пребывания на улице и регулярно пить воду, уделяя особое внимание пожилым людям и детям.
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