Самый продолжительный период 40-градусной жары зарегистрировали в Японии

В ряде районов Японии пятый день подряд сохраняется экстремальная жара - температура воздуха превышает 40°C.

Как передает NHK, суббота стала самым продолжительным периодом с 2011 года, когда температура достигала отметки 40°C и выше.

По данным Японского метеорологического агентства, в городах Мино и Тадзими (префектура Гифу) температура составила 40,8°C и 40,7°C соответственно, в городе Кувана (префектура Миэ) - 40,6°C. В городе Кофу (префектура Яманаси) столбики термометров впервые достигли 40°C за пределами региона Токайдо.

В этом году метеорологическое агентство ввело новую категорию - "невыносимо жаркий день" - для случаев, когда температура воздуха достигает 40°C и выше.

Из-за аномальной жары за последние дни тысячи человек были госпитализированы с тепловым ударом. В большинстве префектур к западу от региона Канто объявлены предупреждения.

Власти призывают жителей оставаться в помещениях с кондиционерами, избегать длительного пребывания на улице и регулярно пить воду, уделяя особое внимание пожилым людям и детям.