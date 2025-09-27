В китайской провинции Гуйчжоу в воскресенье, 28 сентября, для движения откроют самый высокий подвесной мост в мире — Хуацзян Гранд-Каньон, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Новый мост пересекает живописный Большой каньон Хуацзян и позволит сократить время в пути через ущелье с двух часов до нескольких минут, что значительно улучшит транспортную доступность региона.

Провинция Гуйчжоу уже считается мировым лидером по числу высотных мостов — здесь расположены почти половина из 100 самых высоких мостов планеты. По прогнозам, к 2030 году в регионе будет построено более 1 000 мостов высотой свыше 100 метров. Сейчас из 50 мостов высотой более 300 метров лишь три находятся за пределами Китая.

Строительство моста заняло три года. Его конструкция поднимается на высоту 625 метров над рекой, что сопоставимо с высотой знаменитой Шанхайской башни — самого высокого небоскрёба материкового Китая. Новый рекорд превышает предыдущий — мост Дуге, расположенный примерно в 200 км от этого места, — на 60 метров.

Хуацзян Гранд-Каньон обещает стать не только важной транспортной артерией, но и новой туристической достопримечательностью Китая.