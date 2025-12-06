Власти города Сан-Диего впервые объявили о выплате $30 млн семье 16-летнего Коноа Уилсона, который был смертельно ранен полицейскими во время инцидента с другим подростком, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на западные СМИ.

По данным источников, Коноа Уилсон погиб, когда пытался убежать от подростка, стреляющего в него. В результате вмешательства полиции подросток получил смертельные ранения.

Компенсация в $30 млн считается одной из крупнейших в США по гражданским искам, связанным с действиями правоохранительных органов. Для сравнения, в 2021 году семья Джорджа Флойда получила $27 млн после его смерти от рук полицейского в Миннеаполисе, что тогда считалось рекордной выплатой.

Власти Сан-Диего подчеркнули, что решение о выплате направлено на поддержку семьи и признание трагичности произошедшего.