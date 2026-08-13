В Алматы по итогам XI Международного научно-практического форума «Шипажай-2026» принято решение о создании Курортного совета Республики Казахстан. Новая площадка объединит представителей государственных органов, научного сообщества и практического здравоохранения для системного развития санаторно-курортной отрасли.

Как отмечается в резолюции форума, Курортный совет будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию государственной политики, развитию медицинской реабилитации и внедрению современных технологий в санаторно-курортное лечение.

Медицинский туризм

В работе форума приняла участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, которая отметила, что санаторно-курортное лечение сегодня становится важной частью современной системы здравоохранения и способствует развитию медицинского туризма.

«Санаторно-курортное оздоровление сегодня трансформирует медицинский туризм, объединяя классическое лечение с высокотехнологичной медициной, персонализированными программами Check-up, современной диагностикой и цифровыми решениями», – подчеркнула министр.

Что обсуждали на форуме

Участники форума рассмотрели вопросы внедрения современных технологий в курортологии и медицинской реабилитации, цифровизации отрасли, подготовки специалистов и расширения международного сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено развитию инновационных методов восстановительного лечения и расширению возможностей санаторно-курортной системы как одного из элементов медицинской реабилитации.

В форуме приняли участие эксперты из Казахстана, Китая, Сингапура, Турции, Азербайджана, Таджикистана, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, стран Европы и США.

Кроме того, впервые в истории казахстанской курортологии представители отрасли получили профессиональные награды за вклад в развитие санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и восстановительной медицины.

Ожидается, что создание Курортного совета позволит наладить более тесное взаимодействие между государством, научным сообществом и медицинскими организациями, а также сформировать единый подход к развитию санаторно-курортной отрасли Казахстана.