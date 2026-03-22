Санитарный рейс МЧС совершил вылет по маршруту Жезказган – Каражал – Жезказган, чтобы транспортировать 7-летнего ребёнка и мужчину 1953 года рождения, передает BAQ.kz

Рейс был организован для быстрой доставки пациентов в специализированное медицинское учреждение и оказания им необходимой помощи.

Благодаря профессиональной работе пилотов «Казавиаспас» и медицинских специалистов, полёт прошёл без происшествий.

Пациенты были своевременно доставлены в больницу и переданы врачам для дальнейшего лечения.