Санавиация спасла двух маленьких пациентов в Акмолинской области
Пациентов доставили из Степногорска и Есиля в Кокшетау
Сегодня, 03:14
Фото: МЧС РК
Сегодня вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совершил два экстренных рейса санитарной авиации. Пациентов доставили из Степногорска и Есиля в Кокшетау для оказания специализированной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, благодаря слаженным действиям экипажа и медицинской бригады малыши 2022 и 2024 годов рождения были оперативно транспортированы в лечебное учреждение.
"Вертолёты "Казавиаспас" МЧС РК находятся в постоянной готовности для спасения и эвакуации людей из любых точек страны!", - сообищилв МЧС.
