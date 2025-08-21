  • 21 Августа, 03:19

Санавиация спасла двух маленьких пациентов в Акмолинской области

Пациентов доставили из Степногорска и Есиля в Кокшетау

Фото: МЧС РК

Сегодня вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совершил два экстренных рейса санитарной авиации. Пациентов доставили из Степногорска и Есиля в Кокшетау для оказания специализированной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, благодаря слаженным действиям экипажа и медицинской бригады малыши 2022 и 2024 годов рождения были оперативно транспортированы в лечебное учреждение.

"Вертолёты "Казавиаспас" МЧС РК находятся в постоянной готовности для спасения и эвакуации людей из любых точек страны!", - сообищилв МЧС.

