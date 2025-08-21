Сегодня вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана совершил два экстренных рейса санитарной авиации. Пациентов доставили из Степногорска и Есиля в Кокшетау для оказания специализированной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, благодаря слаженным действиям экипажа и медицинской бригады малыши 2022 и 2024 годов рождения были оперативно транспортированы в лечебное учреждение.