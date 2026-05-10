Санэпидконтроль прокомментировал ситуацию с нашествием мышей в Актау

В Актау специалисты санитарно-эпидемиологической службы отреагировали на жалобы жителей одного из многоквартирных домов в 4 микрорайоне, где уже более месяца наблюдается проблема с грызунами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, вопросы проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации регулируются Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В ведомстве пояснили, что в соответствии с действующим законодательством профилактические мероприятия, а также работы по эпидемиологическим показаниям обязаны проводить сами физические и юридические лица.

При этом организация профилактической дезинсекции и дератизации относится к компетенции местных исполнительных органов — акиматов.

«Дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию. Список таких компаний размещён на официальных ресурсах департамента», — сообщили в санэпидконтроле.

Также отмечается, что в адрес областного и городского акиматов уже направлены письма с указанием на необходимость проведения профилактических работ по борьбе с грызунами.