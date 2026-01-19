В Казахстане с 1 июля 2026 года начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных и производственных объектов, передает BAQ.KZ.

Изменения закреплены в Строительном кодексе Республики Казахстан, подписанном 9 января 2026 года.

СЗЗ определяют безопасное расстояние между промышленными предприятиями и жилыми районами, необходимое для защиты людей от шума, запахов и других вредных воздействий. Главным нововведением стало упрощение порядка установления таких зон: теперь СЗЗ будут определяться в один этап, а не в два, как было ранее.

Для новых предприятий границы зон будут фиксироваться на стадии экспертизы проекта. Для действующих объектов изменение границ — как увеличение, так и уменьшение — будет рассматриваться санитарно-эпидемиологическими службами.

Все сведения о СЗЗ, включая точные границы, будут передаваться в местные исполнительные органы и отображаться на публичной кадастровой карте. Это позволит заранее учитывать зоны при строительстве жилых домов, школ, детских садов и других социальных объектов.

По мнению экспертов, новые правила сделают градостроительное планирование более прозрачным и снизят риски размещения жилья рядом с промышленными предприятиями.