Санитарные зоны промышленных объектов будут учитываться при строительстве школ и домов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане с 1 июля 2026 года начнут действовать новые правила регулирования санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных и производственных объектов, передает BAQ.KZ.
Изменения закреплены в Строительном кодексе Республики Казахстан, подписанном 9 января 2026 года.
СЗЗ определяют безопасное расстояние между промышленными предприятиями и жилыми районами, необходимое для защиты людей от шума, запахов и других вредных воздействий. Главным нововведением стало упрощение порядка установления таких зон: теперь СЗЗ будут определяться в один этап, а не в два, как было ранее.
Для новых предприятий границы зон будут фиксироваться на стадии экспертизы проекта. Для действующих объектов изменение границ — как увеличение, так и уменьшение — будет рассматриваться санитарно-эпидемиологическими службами.
Все сведения о СЗЗ, включая точные границы, будут передаваться в местные исполнительные органы и отображаться на публичной кадастровой карте. Это позволит заранее учитывать зоны при строительстве жилых домов, школ, детских садов и других социальных объектов.
По мнению экспертов, новые правила сделают градостроительное планирование более прозрачным и снизят риски размещения жилья рядом с промышленными предприятиями.
Самое читаемое
- В России во время катания на тюбинге погибли две девушки
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
- Страны НАТО выступили с совместным заявлением по Гренландии
- 11-летний мальчик застрелил отца в США после конфликта из-за игровой приставки
- Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 5 тысяч