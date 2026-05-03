Санитарный борт МЧС доставил пациента на лечение в Кызылординской области

В Кызылординской области санитарная авиация МЧС выполнила очередной вылет по маршруту Кызылорда - Шиели, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Из Шиелийского района на борту воздушного судна был эвакуирован пациент, нуждающийся в дальнейшем медицинском наблюдении и специализированной помощи.

Санитарная авиация обеспечивает оперативную транспортировку больных и позволяет своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.