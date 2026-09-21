Санжар Адилов завоевал бронзу Азиатских игр по ММА

21 Сентября 2026, 08:09
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Министерство туризма и спорта РК 21 Сентября 2026, 08:09
21 Сентября 2026, 08:09
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Фото: Министерство туризма и спорта РК

Представитель национальной команды Казахстана Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония).

Казахстанский спортсмен стал призером соревнований по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг.

Медаль имеет особое значение: смешанные единоборства впервые в истории включены в программу Азиатских игр. Таким образом, Санжар Адилов вошел в число первых казахстанских спортсменов, завоевавших награду Азиады в ММА. 

XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

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