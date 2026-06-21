Санжар Ташкенбай завоевал золото этапа Кубка мира по боксу в Китае

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай стал победителем этапа Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне.

Спортсмен принес сборной Казахстана золотую медаль в весовой категории до 50 килограммов. В финальном поединке Ташкенбай встретился с представителем Узбекистана Асилбеком Джалиловым и одержал победу раздельным решением судей.

Завоеванная награда стала четвертой золотой медалью в активе национальной сборной Казахстана на текущем этапе Кубка мира.

Ранее победителями турнира в своих весовых категориях стали Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

Соревнования продолжаются в китайском Гуйяне, где казахстанские боксеры продолжают борьбу за медали международного турнира.