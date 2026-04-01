Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел совещание по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса и поручил усилить внедрение элементов искусственного интеллекта в отраслевые системы, передает BAQ.KZ.

Глава ведомства напомнил, что по поручению Президента 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. По его словам, это направление должно повысить эффективность и прозрачность агросектора, ускорить внедрение современных технологий, улучшить качество продукции и укрепить экспортный потенциал.

В настоящее время в сельском хозяйстве работают четыре основные информационные системы, включая систему идентификации животных и систему регистрации экспортно-импортных операций. При этом, как отметил министр, система субсидирования ГИСС функционирует без нареканий, а разработка еще двух информационных систем продолжается.

Министерство также ведет работу по созданию Единой аграрной цифровой платформы, которая должна обеспечить интеграцию отраслевых систем и полноценный обмен данными.

В сфере животноводства приоритетом остается достоверность данных и полная прослеживаемость. Для этого модернизируются действующие системы, в том числе ЕАСУ «ВетБез», а также готовится к интеграции в единую платформу система идентификации сельскохозяйственных животных.

В растениеводстве формируется система прослеживаемости, которая будет охватывать весь цикл — от семян и удобрений до реализации продукции. Ожидается, что это позволит обеспечить прозрачность отрасли и исключить недостоверную отчетность.

Система субсидирования уже полностью переведена в цифровой формат и охватывает 20 направлений господдержки. В этом году планируется запуск мобильного приложения и AI-чат-бота для консультирования сельхозтоваропроизводителей.

Ключевой задачей определено создание единой цифровой экосистемы «е-АПК», включая формирование отраслевого Data Lake и развитие аналитики на базе искусственного интеллекта.

Подводя итоги совещания, Айдарбек Сапаров поручил ускорить реализацию цифровых проектов и обеспечить полный охват поголовья системой идентификации. По его словам, цифровые сервисы должны быть удобными и не усложнять работу фермеров.