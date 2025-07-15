Сапбордистов унесло течением на Алаколе
Туристы без весла дрейфовали в озере.
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Сегодня в районе озера Алаколь, в Маканчинском районе Абайской области, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС предотвратили потенциальную трагедию, передает BAQ.KZ.
Во время патрулирования они заметили двух отдыхающих, которых на SUP-доске унесло далеко от берега.
Как сообщили в ДЧС, отдыхающие потеряли весло и оказались на расстоянии около 600 метров от суши, не имея возможности самостоятельно вернуться назад. Ситуация осложнялась тем, что поверхность воды была неспокойной, а приближение вечернего времени делало их заметность всё хуже.
К счастью, спасатели своевременно отреагировали и оперативно доставили людей на берег. Пострадавшие не получили травм, медицинская помощь не потребовалась.
Спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и не выходить в открытое озеро без средств управления и спасательных жилетов.
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