Сегодня в районе озера Алаколь, в Маканчинском районе Абайской области, спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС предотвратили потенциальную трагедию, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования они заметили двух отдыхающих, которых на SUP-доске унесло далеко от берега.

Как сообщили в ДЧС, отдыхающие потеряли весло и оказались на расстоянии около 600 метров от суши, не имея возможности самостоятельно вернуться назад. Ситуация осложнялась тем, что поверхность воды была неспокойной, а приближение вечернего времени делало их заметность всё хуже.

К счастью, спасатели своевременно отреагировали и оперативно доставили людей на берег. Пострадавшие не получили травм, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и не выходить в открытое озеро без средств управления и спасательных жилетов.