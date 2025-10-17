Сара Назарбаева проходит лечение в Алматы — Укибай призвал не распространять слухи
В последние дни в СМИ и социальных сетях распространяется различная информация о состоянии здоровья и местонахождении Сары Алпысовны Назарбаевой, передает BAQ.KZ.
Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай в официальном комментарии сообщил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы.
"Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов", — отметил Укибай.
Он также призвал представителей СМИ и пользователей социальных сетей проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для спекуляций и распространения непроверенной информации.
"Достоверные сведения просьба получать исключительно из официальных источников", — подчеркнул пресс-секретарь.
