В последние дни в СМИ и социальных сетях распространяется различная информация о состоянии здоровья и местонахождении Сары Алпысовны Назарбаевой, передает BAQ.KZ.

Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай в официальном комментарии сообщил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы.

"Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов", — отметил Укибай.

Он также призвал представителей СМИ и пользователей социальных сетей проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для спекуляций и распространения непроверенной информации.

"Достоверные сведения просьба получать исключительно из официальных источников", — подчеркнул пресс-секретарь.