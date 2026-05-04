Саранча-2026: в Минсельхозе заявили об отсутствии угрозы урожаю

В Казахстане в 2026 году не ожидается значительного ущерба сельскому хозяйству от саранчи, однако борьба с вредителем будет продолжаться в круглосуточном режиме, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков сообщил, что в регионах уже выстроена системная работа по борьбе с саранчой.

"Каждой области есть штабы, они распределены по участкам. Даже вот, к примеру, взять там, грубо говоря, Туркестанская область, он распределен на 65 секций, разделен. На каждой секции у нас есть ответственные лица, там техника закреплена. Но я считаю, что этот год не должно быть никакого ущерба, так как самые пиковые года мы прошли. Сказать, что это будет легко, нет. Надо это кропотливно, ежедневно, круглосуточно вести эту борьбу, потому что самолеты наши летают, когда жарко только ночью, или рано утром он не может днем летать. Также наземная техника, если чересчур жарко, он тоже нет эффекта. Там все зависит от погоды. Но будем надеяться, что этот год за счет того, что мобильность, за счет того, что есть денежные средства, есть техника, мы не должны никакие ущербы не нанести, как говорится, для сельских предпринимателей", – отметил он.

В свою очередь старший специалист ФАО по борьбе с саранчой Александр Лачининский подтвердил, что в текущем году ожидается определенный спад численности вредителя, однако ситуация остается напряженной.

"Я видел, я съездил, успел побывать в трех областях. Это Туркестанская, Октюбинская и Западноказахстанская. В Туркестанской Марокская Саранча, Она немножко расселилась, то есть, может быть, такой сильной плотности, как было в прошлом году, нету, но все равно территорию она занимает довольно-таки впечатляюще. Что касается Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, там еще пока отрождения, как мы говорим, нет. Еще в стадии яйца находится итальянский прус. Но то, что мы посмотрели, все-таки плотности довольно большие. Поэтому хотя в целом действительно в этом году ожидается некоторый спад, но все-таки еще предстоит серьезная борьба", – пояснил эксперт.

Отмечается, что борьба с саранчой в Казахстане ведется с учетом погодных условий, стадии развития насекомых и плотности их распространения. При этом применяется как авиационная, так и наземная техника, а также современные цифровые решения.

Напомним, что подробное обсуждение ситуации с саранчой, прогнозов на 2026 год и применяемых мер борьбы представлено в новом выпуске подкаста Trend Talk, который вышел на YouTube-канале BAQ.KZ.