Сарай-Берке был больше Рима: историк рассказал, какими были города Золотой Орды

Более 100 городов входили в состав Золотой Орды, а Сарай-Берке в XIII веке с населением около 100 тысяч человек превосходил по численности жителей Рим и Париж того времени. В городах Улуса Джучи были развиты торговля, почтовая связь, водопровод и системы отопления. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал PhD-докторант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, главный редактор портала e-history.kz Алтынбек Кумырзак.

Разрушая миф о «кочевой империи»

По словам Алтынбека Кумырзака, представление о том, что у кочевников не было собственной цивилизации и государственности, является ошибочным и связано с устаревшими евроцентристскими взглядами.

«Начиная с эпохи саков, гуннов и тюркских государств, вплоть до периода Золотой Орды, наши предки не только создали уникальную кочевую цивилизацию, но и развивали высокую городскую культуру. Доказательством этого являются такие города, как Тараз, Отрар, Сауран, Алмалык, Сарайшык и Жанкент», – отметил историк.

Сарай-Берке – один из крупнейших городов Средневековья

Особое место в истории Золотой Орды занимали Сарай-Бату и Сарай-Берке – крупные политические и торговые центры, соединявшие Восток и Запад.

Большой Сарай на карте Фра Мауро

По словам историка, согласно данным, приведенным в труде Зардыхана Кинаятулы «Казахская государственность и Джучи хан», население Сарай-Берке достигало около 100 тысяч человек. Для сравнения, в XIII веке в Риме проживало около 35 тысяч человек, а в Париже – около 58 тысяч.

«По численности населения Сарай-Берке уступал лишь Багдаду и был одним из крупнейших городов своего времени», – рассказал Алтынбек Кумырзак.

Эти факты показывают, что Золотая Орда была не только военной державой, но и империей с высоким уровнем урбанизации.

Почтовая сеть и Великий Шелковый путь

Важную роль в развитии экономики Золотой Орды играла система «өртең» – сеть почтовых станций, обеспечивавшая быстрое передвижение государственных посланников и безопасность торговых караванов.

Во времена Бату-хана и Угэдэй-хана укрепились связи между Сарай-Бату и Каракорумом, а торговые маршруты Востока и Запада стали более устойчивыми.

«Система защищала пути Великого Шелкового пути и обеспечивала постоянное движение караванов. Она была одной из основ экономической мощи Золотой Орды», – отметил эксперт.

Водопровод и отопление в средневековых городах

Археологические исследования Сарай-Бату и Сарай-Берке подтверждают высокий уровень развития городов Золотой Орды. Во время раскопок ученые обнаружили следы водопроводных систем, отопления, мощеных улиц и развитой архитектуры.

По словам историка, эти города были центрами международной торговли и культурного обмена, где проживали представители разных народов и религий.

Сыганак – крупный торговый центр степи

На территории современного Казахстана в эпоху Золотой Орды активно развивались Сыганак, Сарайшык, Отрар и Туркестан. Особое место занимал Сыганак, который был политическим, экономическим и духовным центром региона.

Историк привел свидетельства средневекового автора Фазлаллаха ибн Рузбихана, который писал, что на рынках Сыганака ежедневно готовили мясо 500 верблюдов, полностью продававшееся к вечеру.

«Этот факт показывает, насколько высоким был объем торговли и экономическая активность города», – подчеркнул Алтынбек Кумырзак.

Кроме того, во времена правления Урус-хана в Сыганаке был построен ханский дворец, формировались военные силы, а сам город стал местом захоронения казахских ханов и представителей знати.

По словам историка, изучение городов Золотой Орды позволяет по-новому взглянуть на историю Великой степи и доказать, что степная цивилизация сочетала в себе как кочевые традиции, так и развитую городскую культуру.