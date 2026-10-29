Саша Барон Коэн назвал Казахстан в фильмах о Борате полной противоположностью реальной стране
29 Октября 2026, 11:50
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29 Октября 2026, 11:5029 Октября 2026, 11:50
200Фото: Коллаж BAQ.KZ
Британский комик и режиссёр Саша Барон Коэн заявил, что вымышленный Казахстан в фильмах о журналисте Борате не имеет ничего общего с настоящей страной. Его комментарий опубликовала газета The New York Times.
«Настоящий Казахстан — прекрасная страна с современным обществом, обладающим чувством собственного достоинства, — полная противоположность фильму о Борате», — отметил Коэн в электронном письме изданию.
По его словам, Казахстан был выбран для фильма, поскольку американская аудитория почти ничего о нём не знала. Это позволило создать вымышленный и абсурдный мир для комедии.
Поводом для комментария стала туристическая рекламная кампания Казахстана, в которой используется фраза «Very nice!» — одна из узнаваемых реплик Бората.
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