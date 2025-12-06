В Париже прошло 16-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Францией, в рамках которого Satbayev University подписал трехстороннее соглашение с французской компанией TotalEnergies и Университетом Лотарингии, передаёт BAQ.KZ.

Соглашение предусматривает запуск в Satbayev University новой образовательной программы, разработанной под потребности проекта TotalEnergies Renewables Kazakhstan — строительства энергопарка "Мирный" в Жамбылской области мощностью 1 ГВт.

Документ подписали Первый проректор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию Satbayev University Самгат Ермекбаев, декан технического факультета Университета Лотарингии Annie Dary-Mourot и генеральный директор TotalEnergies Renewables Kazakhstan Thierry Plaisant.

С 2026 года университет начнет ежегодно обучать 14 студентов по заказу TotalEnergies. Первые три года обучения будут проходить в Алматы, четвертый курс — в кампусе Университета Лотарингии в городе Метц. Студенты также пройдут производственную практику на энергетических предприятиях Франции. После выпуска они будут трудоустроены в TotalEnergies для работы на крупнейшей в Казахстане ветровой электростанции "Мирный", которая сможет обеспечивать электроэнергией около миллиона человек.

Ранее Satbayev University при поддержке Министерства науки и высшего образования подписал соглашение об открытии филиала французского научного кластера Grenoble INP – Phelma, UGA. Он будет готовить специалистов в области ядерной инженерии и возобновляемой энергетики, включая стажировки на французских АЭС.



