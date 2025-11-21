Саткалиев озвучил конкретные сроки начала строительства АЭС
Он добавил, что в течение 18 месяцев проектно-изыскательские работы будут завершены.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В кулуарах Акорды председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов о планах по строительству атомной электростанции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в настоящее время "Росатом" успешно проводит проектно-изыскательские работы. Все работы идут по графику.
"Пробурено около 50 скважин. Отобраны и анализируются образцы грунта. На примерно 2 тысячах точек проведён анализ на радионуклиды. Идут гидрологические, гидротехнические, инженерные исследования, выполнен топографический анализ рельефа, установлены две гидробаклажки. В целом работа продвигается в соответствии с графиком", – отметил Саткалиев.
Он добавил, что в течение 18 месяцев проектно-изыскательские работы будут завершены, после чего станет известна финальная конфигурация станции. Также уже началась подготовка кадров для атомной отрасли.
"Мы приступили к подготовке специалистов. Семь казахстанских вузов открыли специальные кафедры. Кроме того, заключены соглашения с международными учебными центрами – в Венгрии, Франции, Японии, Китае и России. Китай выделил около 200 грантов, сейчас принимаются заявки от молодых специалистов. Они будут проходить практику на энергетических объектах Франции, Китая, России и Венгрии и специализироваться в области атомной энергетики", – пояснил глава агентства.
Журналисты поинтересовались сроками начала строительства и моментом закладки первого фундамента.
"В атомной сфере это называют “первый бетон”. Его можно будет назвать только после завершения проектно-изыскательских работ. Всё зависит от комплектации оборудования и проектных решений, поэтому точно сказать сложно. По российскому проекту мы ориентируемся на 2029 год. В следующем году изыскательские работы продолжатся. Строительство атомной станции – сложнейший технологический процесс, требующий тщательной подготовки. Сейчас все эти работы выполняются с привлечением казахстанских специалистов", – сказал Саткалиев.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности