В кулуарах Акорды председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов о планах по строительству атомной электростанции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время "Росатом" успешно проводит проектно-изыскательские работы. Все работы идут по графику.

"Пробурено около 50 скважин. Отобраны и анализируются образцы грунта. На примерно 2 тысячах точек проведён анализ на радионуклиды. Идут гидрологические, гидротехнические, инженерные исследования, выполнен топографический анализ рельефа, установлены две гидробаклажки. В целом работа продвигается в соответствии с графиком", – отметил Саткалиев.

Он добавил, что в течение 18 месяцев проектно-изыскательские работы будут завершены, после чего станет известна финальная конфигурация станции. Также уже началась подготовка кадров для атомной отрасли.

"Мы приступили к подготовке специалистов. Семь казахстанских вузов открыли специальные кафедры. Кроме того, заключены соглашения с международными учебными центрами – в Венгрии, Франции, Японии, Китае и России. Китай выделил около 200 грантов, сейчас принимаются заявки от молодых специалистов. Они будут проходить практику на энергетических объектах Франции, Китая, России и Венгрии и специализироваться в области атомной энергетики", – пояснил глава агентства.

Журналисты поинтересовались сроками начала строительства и моментом закладки первого фундамента.