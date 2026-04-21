Саткалиев назвал возможные площадки для новых АЭС в Казахстане

Казахстан рассматривает возможность строительства не менее трёх атомных электростанций до 2050 года, а в отдельных регионах — до шести энергоблоков. Об этом в кулуарах Акорды заявил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, развитие атомной энергетики связано с ростом потребления электроэнергии и необходимостью диверсификации энергобаланса.

«В рамках концепции развития атомной отрасли, утвержденной главой государства, определено, что до 2050 года в Казахстане должно быть не менее трех атомных станций. Мы видим глобальный тренд увеличения атомной генерации, и для Казахстана, обладающего одними из крупнейших в мире запасов урана, это является естественным путем развития», — отметил Саткалиев.

Он подчеркнул, что рассматривается несколько ключевых площадок.

«В первую очередь это зона Прибалхашья, которая объективно может позволить строительство до шести крупных энергетических блоков. Есть Курчатов — площадка с хорошим потенциалом для развития малых и средних реакторов. Есть западный Казахстан, где уже есть опыт эксплуатации энергетических установок, в том числе с опреснением воды. Также рассматриваются и другие площадки, в том числе в долгосрочной перспективе — Костанай», — сообщил он.

Отдельное внимание уделяется внедрению малых модульных реакторов.

«Малые модульные реакторы могут применяться для замены угольных станций и обеспечения энергией отдельных регионов. Они дороже на единицу мощности, но позволяют обеспечить надежность и безопасность энергоснабжения», — отметил Саткалиев.

По его словам, строительство атомной станции — длительный процесс.

«В среднем в мире около 5–7 лет занимает проектирование и 10–15 лет — строительство. Это сложный технологический и инфраструктурный процесс», — пояснил он.

Напомним, в Казахстане вторую атомную электростанцию планируется построить в районе Балхаша. Проект предусматривает два энергоблока мощностью по 1200 мегаватт.