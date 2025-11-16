Казахстанский тренер Дмитрий Огай в интервью Sports24.kz высоко оценил игру сборной Казахстана в матче против Бельгии (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2026 и отметил прогресс молодых игроков, передаёт BAQ.KZ.

По словам специалиста, нынешняя игра значительно отличалась от первого матча команд, завершившегося поражением 0:6. Огай подчеркнул, что сборная действовала смелее и увереннее, а изменения в тактике и философии игры позволили казахстанцам навязать борьбу топовой европейской сборной.

Отдельно тренер отметил важность дисциплины в обороне и комментировал итоговый результат, назвав его закономерной наградой за самоотверженную игру, особенно после того, как команда осталась в меньшинстве.

Высокую оценку получил 17-летний Дастан Сатпаев. По словам Огая, его гол стал результатом качественного прессинга, а сам футболист является "золотым фондом казахстанского футбола" и демонстрирует уникальный прогресс в столь юном возрасте.

Тренер также выделил молодых игроков атакующей линии — Самородова, Чеснокова, Кенжебека и самого Сатпаева. По его словам, вратарь Анарбеков продолжает прогрессировать, однако для перехода в европейские клубы ему требуется стабильность на протяжении нескольких сезонов.

Огай отметил и работу тренерского штаба по нейтрализации Жереми Доку: против него применяли плотную и двойную опеку, что дало результат во втором тайме. При этом он указал на проблемные зоны — прежде всего левый фланг, где Кенжебек не всегда успевал в оборону.

Подводя итог, Огай заявил, что матч стал важным опытом для обновлённой сборной, которая обладает перспективными защитниками и линией атаки, но нуждается в усилении средней линии для достижения стабильных результатов.