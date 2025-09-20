Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда проверил проблемные участки города и дал ряд поручений по инженерным и дорожным вопросам, передаёт BAQ.KZ.

Бостандыкский район

На улице Жангир Хана после дождей фиксируются подтопления глубиной до 1,2 метра. Для решения проблемы построят насосную станцию мощностью 400 м³/ч.

На проспекте аль-Фараби уже готов проект новой арычной сети и уловителей, которые должны предотвратить затопления.

Другие участки города

На улице Кабанбай батыра поручено модернизировать арычную систему — установить трубы большего диаметра, чтобы вода не переливалась на дорогу.

В Медеуском районе идет строительство водопроводных и канализационных сетей. Чтобы снизить нагрузку на дороги, работы будут проводить преимущественно ночью.

Сатыбалды также подчеркнул необходимость расширения радиальных дорог, ведущих из верхней части города к проспекту аль-Фараби: их планируется увеличить с двух до четырех полос для разгрузки магистралей.

Аким поручил ускорить разработку проектной документации и обеспечить строгий контроль за сроками выполнения работ.