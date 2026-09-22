Саудовская Аравия готовит запуск нефтепровода: цены на нефть пошли вниз
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Саудовская Аравия готовится возобновить работу нефтепровода «Восток — Запад», который позволяет поставлять нефть к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. На фоне этих сообщений мировые цены на нефть снизились. По данным Bloomberg, Эр-Рияд уже приступил к первому этапу запуска, а экспорт по нефтепроводу может возобновиться в конце этой недели.
Также появились признаки прибытия танкеров в порт Янбу на Красном море. Фьючерсы на нефть Brent подешевели более чем на два доллара за баррель, опустившись до минимального уровня с 8 сентября. Нефтепровод протяжённостью около 1200 километров соединяет нефтяные месторождения Саудовской Аравии в районе Персидского залива с побережьем Красного моря. По оценкам аналитиков и компаний, отслеживающих движение судов, через него может транспортироваться около 4–5% мирового объёма нефти.
Маршрут был построен в 1980-х годах для доставки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов. Возобновление работы нефтепровода может снизить риски перебоев с поставками и уменьшить давление на мировой нефтяной рынок.
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