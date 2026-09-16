Саудовская Аравия сбила беспилотник возле Мекки

Саудовская Аравия заявила, что силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник, который приближался к Мекке. В Эр-Рияде предупредили, что безопасность священного города является «красной линией», передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным саудовской коалиции, беспилотник запустили хуситы. Представители движения отвергли обвинения и заявили, что не целились в Мекку.

«Заявления о попытке атаковать Мекку являются старой ложью, которой уже никто не верит», - заявил представитель хуситов Хазем аль-Асад.

Обострение происходит на фоне новых боев в Йемене. Хуситы заявили, что за неделю Саудовская Аравия нанесла по стране около 450 авиаударов. Движение сообщило и о сбитом саудовском истребителе F-15. Эр-Рияд эту информацию пока не комментировал.

За последние дни хуситы заняли часть побережья Красного моря и стратегические острова в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Через этот маршрут проходят крупные морские перевозки и поставки нефти.

В самой Саудовской Аравии ранее объявляли предупреждения из-за угрозы новых атак. Сигналы тревоги звучали в южных и западных районах страны, включая Мекку.

Организация исламского сотрудничества, объединяющая 57 стран, осудила предполагаемую атаку и обвинила хуситов в действиях против священного города.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами резко обострился в последние недели после периода относительного затишья.