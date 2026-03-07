Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуру
Кроме того, сообщалось о перехвате этим утром 6 беспилотников.
Сегодня 2026, 13:04
Фото: Pixabay.com
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника, один из которых направлялся в сторону нефтяного месторождения "Шейба", а второй - на столицу Эр-Рияд, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Министерство обороны Саудовской Аравии, обе атаки были успешно предотвращены.
По данным ведомства, беспилотник, летевший в направлении Эр-Рияда, был уничтожен к востоку от столицы, тогда как второй аппарат был перехвачен в районе "Пустого квартала", когда направлялся к нефтяному месторождению "Шейба".
Незадолго до этого саудовское оборонное ведомство также заявило о перехвате баллистической ракеты, запущенной по авиабазе Принца Султана, расположенной в городе Эль-Хардж на востоке страны.
В предыдущих заявлениях Минобороны королевства сообщалось о перехвате этим утром 6 беспилотников, направлявшихся к нефтяному месторождению Шайба.
